Небезпека з повітря в районах «вишок Бойка» залишається – ВМС

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"Насправді залишається в акваторії та районах знаходження цих вишок небезпека з повітря. російська авіація продовжує там перебувати. Вони можуть вести розвідку, або навіть завдавати вогневого ураження", - розповів Плетенчук.

За його словами, для так званого чорноморського флоту рф ця ділянка моря не доступна.

"Що стосується безпосередньо морської компоненти, то зараз для так званого чорноморського флоту рф ця ділянка моря не доступна завдячуючи роботі берегових артилеристів Військово-морських сил ЗСУ, нашим ракетникам", - сказав речник військово-морських сил України.

Доповнення

Раніше Плетенчук повідомляв, що берегові війська ВМС України більше ніж рік повністю контролюють частину Чорного моря, де встановлені так звані «вишки Бойка», які напередодні вдалось повернути Києву під свій контроль. Українські спецпризначенці ризикували життям, щоб дістатися до них на гумових човнах.



11 вересня Головне управління розвідки МО України повідомило про успішне завершення унікальної операції зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» та низкою бурових платформ.



Також Головне управління розвідки МО України опублікувало унікальні документальні кадри таємної спецоперації ГУР МО на газовидобувних платформах у Чорному морі.



