Опасность с воздуха в районах "вышек Бойко" остается - ВМС

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"На самом деле остается в акватории и районах нахождения этих вышек опасность с воздуха. российская авиация продолжает там находиться. Они могут вести разведку, или даже наносить огневое поражение", - рассказал Плетенчук.

По его словам, для так называемого черноморского флота рф этот участок моря не доступен.

"Что касается непосредственно морской компоненты, то сейчас для так называемого черноморского флота рф этот участок моря не доступен благодаря работе береговых артиллеристов Военно-морских сил ВСУ, нашим ракетчикам", - сказал представитель военно-морских сил Украины.

Дополнение

Ранее Плетенчук сообщал, что береговые войска ВМС Украины более года полностью контролируют часть Черного моря, где установлены так называемые «вышки Бойко», которые накануне удалось вернуть Киеву под свой контроль. Украинские спецназовцы рисковали жизнью, чтобы добраться до них на резиновых лодках.



11 сентября Главное управление разведки МО Украины сообщило об успешном завершении уникальной операции по установлению контроля над «Вышками Бойко» и рядом буровых платформ.



Также Главное управление разведки МО Украины опубликовало уникальные документальные кадры тайной спецоперации ГУР МО на газодобывающих платформах в Черном море.



