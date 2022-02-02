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Украина-Британия-Польша: Кулеба и Трасс скоординировали дальнейшие шаги в развитии трехстороннего формата

Украина-Британия-Польша: Кулеба и Трасс скоординировали дальнейшие шаги в развитии трехстороннего формата

Киев • УНН

 • 19946 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс. Как сообщили в МИД, дипломаты скоординировали дальнейшие шаги в развитии трехстороннего формата сотрудничества Украина-Великобритания-Польша, передает УНН.

Детали

Главы украинской и британской дипломатий отметили успешный и результативный визит Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Украину и согласовали приоритеты в реализации достигнутых лидерами двух государств договоренностей.

Дмитрий Кулеба и Элизабет Трасс скоординировали дальнейшие шаги в развитии трехстороннего формата сотрудничества Украина-Великобритания-Польша.

Стороны обсудили состояние переговорного процесса на всех треках, в том числе по линии НАТО и ОБСЕ, и договорились тесно координировать позиции во время контактов Великобритании с Российской Федерацией.

Министр иностранных дел Украины в очередной раз поблагодарил за помощь Великобритании в укреплении обороноспособности Украины. Собеседники обсудили дальнейшие шаги, которые может предпринять британская сторона для поддержки Украины.

Добавим

Дмитрий Кулеба высоко оценил проактивную роль Соединенного Королевства в консолидации усилий партнеров для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий и удержания ее в русле дипломатических переговоров.

Глава МИД Украины выразил особую признательность за решение британского правительства о разработке конкретного закона, который усилит и расширит санкции за дальнейшую агрессию РФ против Украины. Дмитрий Кулеба подчеркнул важность аналогичных шагов со стороны других партнеров для того, чтобы Москва четко понимала конкретные последствия и санкции, которые будут к нему применены в случае полномасштабного вторжения в Украину.

“Сложную ситуацию можно разрешить лишь принимая сложные решения. Поэтому мы работаем с партнерами над тем, чтобы сдерживать Россию неконвенциональными действиями и решениями”, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Контекст

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году сообщил, что МИД прорабатывает две идеи о создании двух новых альянсов.

В январе Кулеба подтвердил намерения запустить еще один региональный альянс, отметив, что в украинской внешней политике давно есть "идея черноморско-балтийской оси".

"Поэтому, безусловно, такой союз Британии, Польши и Украины мог бы эту ось укрепить и расширить", - отметил он.

Также эту идею подтвердила Британия. В частности, Совет по геостратегии Великобритании в своем Twitter опубликовал карту потенциального союза. На ней продемонстрирована тройная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а вражескими обозначены территории России и Беларуси.

Важно заметить, что Украина сегодня является частью ряда региональных альянсов, в частности это Люблинский треугольник с Литвой и Польшей, и Ассоциированное Трио с Грузией и Молдовой.

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