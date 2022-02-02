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Україна-Британія-Польща: Кулеба і Трасс скоординували подальші кроки у розвитку тристороннього формату

Україна-Британія-Польща: Кулеба і Трасс скоординували подальші кроки у розвитку тристороннього формату

Київ • УНН

 • 19950 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державною секретаркою у закордонних справах і справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс. Як повідомили у МЗС, дипломати скоординували подальші кроки у розвитку тристороннього формату співпраці Україна-Велика Британія-Польща, передає УНН.

Деталі

Глави української та британської дипломатій відзначили успішний та результативний візит Прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до України та узгодили пріоритети у реалізації досягнутих лідерами двох держав домовленостей.

Дмитро Кулеба та Елізабет Трасс скоординували подальші кроки у розвитку тристороннього формату співпраці Україна-Велика Британія-Польща.

Сторони обговорили стан переговорного процесу на всіх наявних треках, зокрема по лінії НАТО та ОБСЄ, і домовилися тісно координувати позиції під час контактів Великої Британії з Російською Федерацією.

Міністр закордонних справ України вкотре подякував за допомогу Великої Британії у зміцненні обороноздатності України. Співрозмовники обговорили подальші кроки, яких може вжити британська сторона для підтримки України.

Додамо

Дмитро Кулеба високо оцінив проактивну роль Сполученого Королівства у консолідації зусиль партнерів України задля стримування Росії від подальших агресивних дій та утримання її в руслі дипломатичних переговорів.

Глава МЗС України висловив особливу вдячність за рішення британського уряду щодо розробки конкретного закону, який посилить та розширить санкції за подальшу агресію РФ проти України. Дмитро Кулеба підкреслив важливість аналогічних кроків з боку інших партнерів задля того, щоб Москва чітко розуміла конкретні наслідки та санкції, які будуть до неї застосовані у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

“Складну ситуацію можна вирішити лише ухвалюючи складні рішення. Тому ми працюємо з партнерами над тим, щоб стримувати Росію неконвенційними діями та рішеннями”, - наголосив Дмитро Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ініціатива була за Україною: Кулеба назвав чотири факти про новий альянс з Польщею та Британією

Контекст

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого року повідомив, що МЗС опрацьовує дві ідеї щодо утворення двох нових альянсів.

У січні Кулеба підтвердив наміри запустити ще один регіональний альянс, зазначивши, що в українській зовнішній політиці давно є "ідея чорноморсько-балтійської осі".

"Тому, безумовно, такий союз Британії, Польщі та України міг би цю вісь зміцнити і розширити", - зазначив він.

Також цю ідею підтвердила Британія. Зокрема, Рада з геостратегії Великої Британії у своєму Twitter опублікувала карту потенційного Союзу. На ній продемонстровано потрійну вісь між Лондоном, Варшавою та Києвом, а ворожими позначено території Росії та Білорусі.

Важливо зауважити, що Україна сьогодні є частиною низки регіональних альянсів, зокрема це Люблінський трикутник з Литвою та Польщею, та Асоційоване Тріо з Грузією та Молдовою.

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