Укравтодор заверил, что проезд по основным дорогам обеспечен

В ведомстве отметили, что в результате резкого ухудшения погодных условий в виде дождевых осадков и резкого перехода из "плюсовой" на "минусовую" температуру на автомобильных дорогах в Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей наблюдается гололедица.

"В целом проезд транспорта по дорогам общего пользования обеспечено. Перевальные участки дорог находятся в проездном состоянии, на их содержание, в режиме дежурства, задействовано 13 единиц дорожной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беря во внимание предупреждение Гидрометцентра, по областям, где ожидалось осложнение погодных условий, на конец прошедших суток в режиме дежурства находилось 749 единиц дорожной техники.

"В ночь на 29 ноября, с началом образования гололеда, обработку дорог противогололедными материалами осуществляло 342 единицы техники и механизмов и 1116 рабочих дорожных организаций", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области из-за гололеда столкнулись два троллейбуса.