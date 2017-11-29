Укравтодор запевнив, що проїзд основними дорогами забезпечено

У відомстві зауважили, що внаслідок різкого погіршання погодних умов у вигляді дощових опадів та різкого переходу з "плюсової" на "мінусову" температуру на автомобільних дорогах у Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областей спостерігається ожеледиця.

"Загалом проїзд транспорту дорогами загального користування забезпечено. Перевальні ділянки доріг перебувають у проїзному стані, до їх утримання, в режимі чергування, задіяно 13 одиниць дорожньої техніки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зважаючи на попередження Гідрометцентру, по областях, де очікувалося ускладнення погодних умов, на кінець минулої доби в режимі чергування перебувало 749 одиниць дорожньої техніки.

"У ніч на 29 листопада, з початком утворення ожеледиці, обробку доріг протиожеледними матеріалами здійснювало 342 одиниці техніки і механізмів та 1 116 робітників дорожніх організацій", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині через ожеледицю зіткнулися два тролейбуси.