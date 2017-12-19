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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 89274 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 100522 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100933 просмотра

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10 марта, 15:15 • 114178 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укравтодор рассказал о состоянии проезда на дорогах Украины

Укравтодор рассказал о состоянии проезда на дорогах Украины

Киев  •  УНН

 • 10682 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. По состоянию на утро вторника ограничения для движения транспорта действуют в Закарпатской и Винницкой областях, осложнения в движении есть в Киевской области на части автодорог М-05 и М-06. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.

В частности, в Закарпатской области временно перекрыто движение из-за перелива воды через дороги местного значения: на дороге О-07-12-07 Ужгород - Демичи, км 18+000 участка дороги примерно 100 м через реку Латорица (с 15.12.2017 года); В-07-03-05 В.Комьяты - Вилок км 3,5+000 - км 6,5+000 (Шаланки) движение транспорта закрыто (с 16.12.2017 года); дорога С070404 /М-06/ - Тишев на км 2+300, разрушен мост через реку Латорица, движение транспорта закрыто (с 16.12.2017 года).

В Винницкой области временно ограничено движение многоосевых грузовых транспортных средств на участке автодороги государственного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, км 233 - км 244 (участок от границы с Житомирской областью до села Махновка Козятинского района) на время, необходимое для устранения последствий непогоды и приведения проезжей части автодороги в состояние, безопасное для движения транспортных средств.

На покрытии дорог Винницкой, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей наблюдаются снежные образования. Для обеспечения проезда в Украине задействовано более 900 единиц спецтехники, из которых в указанных областях работает 822 единиц, 1163 и 1011 дорожных рабочих соответственно.

Также указано, что сейчас проезд автотранспорта обеспечен по всем дорогам общего пользования. Осложнения в движении есть в Киевской области на автодороге М-06 км 21-24 (левый проезд) из-за неконтролируемого накопления фур на проезжей части и автодороги М-05 км 19 Вита-Почтовая, км 143 (левый проезд).

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки из снежных заносов вытащили 333 автомобиля и оказана помощь 593 людям.

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