Укравтодор розповів про стан проїзду на дорогах України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Станом на ранок вівторка обмеження для руху транспорту діють у Закарпатській і Вінницькій областях, ускладнення в русі є у Київській області на частині автодоріг М-05 та М-06. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.
Так, у Закарпатській області тимчасово перекрито рух через перелив води через дороги місцевого значення: на дорозі О-07-12-07 Ужгород – Демичі, км 18+000 ділянки дороги приблизно 100 м через річку Латориця (з 15.12.2017 року); О-07-03-05 В.Ком’яти – Вилок км 3,5+000 – км 6,5+000 (Шаланки) рух транспорту закритий (з 16.12.2017 року); дорога С070404 /М-06/ - Тишів на км 2+300, зруйновано міст через річку Латориця, рух транспорту закритий (з 16.12.2017 року).
У Вінницькій області тимчасово обмежено рух багатоосних вантажних транспортних засобів на ділянці автодороги державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, км 233 – км 244 (ділянка від кордону з Житомирською областю до села Махнівка Козятинського р-ну) на час, необхідний для усунення наслідків негоди та приведення проїзної частини автодороги у стан, безпечний для руху транспортних засобів.
На покритті доріг Вінницької, Київської, Кіровоградської, Житомирській, Черкаської та Чернігівської областей спостерігаються снігові утворення. Для забезпечення проїзду в Україні задіяно понад 900 одиниць спецтехніки, з яких у вказаних областях працює 822 одиниць, 1163 та 1011 дорожніх робітників відповідно.
Також вказано, що наразі проїзд автотранспорту забезпечено усіма дорогами загального користування. Ускладнення в русі є в Київській області на автодорозі М-06 км 21-24 (лівий проїзд) через неконтрольоване накопичення фур на проїжджій частині та автодороги М-05 км 19 Віта Поштова, км 143 (лівий проїзд).
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби зі снігових заметів витягли 333 автомобілі та надано допомогу 593 особам.