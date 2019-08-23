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Укравтодор начал реализацию пилотного проекта по внедрению системы взвешивания в движении

Укравтодор начал реализацию пилотного проекта по внедрению системы взвешивания в движении

Киев  •  УНН

 • 10599 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Укравтодор начал реализацию пилотного проекта по внедрению системы взвешивания в движении. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

“Этот проект открывает новую эру функционирования дорожной инфраструктуры Украины — ведь с помощью современных технических мероприятий мы повысим безопасность дорожного движения, обеспечим сохранение автомобильных дорог от разрушения и позволим получать достоверную ситуацию об интенсивности дорожного движения для планирования ремонтно-строительных работ”, — сказал руководитель Укравтодора Cлавомир Новак.

Система WІM должен стать частью общей системы ИТС (Интеллектуальные транспортные системы). Этот проект планируется за два-три года расширить по всей стране.

“Начато строительно-монтажные работы первых двух комплексов на дороге М-06. Минимальное время выполнения работ на дороге и ограничений в движении — до 30 августа этого года”, — говорится в сообщении.

Работы начнутся в вечернее время на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, а именно:

WIM 1: Киевская область, Киево-Святошинский район, Дмитровская с/с, Капитановка; автомобильная дорога М-06 24 км.

WIM 2: Киевская область, Макаровский район, Макаров пгт, Калиновка; автомобильная дорога М-06 54 км.

Напомним, на ремонт всех дорог в Украине необходимо 10 триллионов гривен, а время их ремонта составит 10 лет.

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