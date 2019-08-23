Укравтодор начал реализацию пилотного проекта по внедрению системы взвешивания в движении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Укравтодор начал реализацию пилотного проекта по внедрению системы взвешивания в движении. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
“Этот проект открывает новую эру функционирования дорожной инфраструктуры Украины — ведь с помощью современных технических мероприятий мы повысим безопасность дорожного движения, обеспечим сохранение автомобильных дорог от разрушения и позволим получать достоверную ситуацию об интенсивности дорожного движения для планирования ремонтно-строительных работ”, — сказал руководитель Укравтодора Cлавомир Новак.
Система WІM должен стать частью общей системы ИТС (Интеллектуальные транспортные системы). Этот проект планируется за два-три года расширить по всей стране.
“Начато строительно-монтажные работы первых двух комплексов на дороге М-06. Минимальное время выполнения работ на дороге и ограничений в движении — до 30 августа этого года”, — говорится в сообщении.
Работы начнутся в вечернее время на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, а именно:
WIM 1: Киевская область, Киево-Святошинский район, Дмитровская с/с, Капитановка; автомобильная дорога М-06 24 км.
WIM 2: Киевская область, Макаровский район, Макаров пгт, Калиновка; автомобильная дорога М-06 54 км.
Напомним, на ремонт всех дорог в Украине необходимо 10 триллионов гривен, а время их ремонта составит 10 лет.