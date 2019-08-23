Укравтодор розпочав реалізацію пілотного проекту з впровадження системи зважування в русі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Укравтодор розпочав реалізацію пілотного проекту з впровадження системи зважування в русі. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр Державного агенства автомобільних доріг України.
“Цей проєкт відкриває нову еру функціонування дорожньої інфраструктури України — адже за допомогою сучасних технічних заходів ми підвищимо безпеку дорожнього руху, забезпечимо збереження автомобільних доріг від руйнування і дозволимо отримувати достовірну ситуацію про інтенсивність дорожнього руху для планування ремонтно-будівельних робіт”, — сказав керівника Укравтодор Cлавомір Новак.
Система WІM має стати частиною загальної системи ІТС (Інтелектуальні транспортні системи). Цей проєкт планується за два-три роки розширити по всій країні.
“Розпочато будівельно-монтажні роботи перших двох комплексів на дорозі М-06. Мінімальний час виконання робіт на дорозі та обмежень у русі — до 30 серпня цього року”, — йдеться в повідомленні.
Роботи розпочнуться у вечірній час на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп, а саме:
WIM 1: Київська область, Києво-Святошинський район, Дмитрівська с/р, Капітанівка; автомобільна дорога М-06 24 км.
WIM 2: Київська область, Макарівський район, Макарів смт, Калинівка; автомобільна дорога М-06 54 км.
Нагадаємо, на ремонт усіх доріг в Україні необхідно 10 трильйонів гривень, а час їх ремонту становитиме 10 років.