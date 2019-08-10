Омелян: для ремонту всіх доріг в Україні необхідно 10 років і трильйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. На ремонт усіх доріг в Україні необхідно 10 трильйонів гривень, а час їх ремонту становитиме 10 років. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян у прямому ефірі радіо "НВ", передає УНН.
"За нашими оцінками, вони орієнтовні, я думаю, що це можна зробити дешевше, необхідно 10 років і трильйон гривень, щоб відремонтувати всі дороги в Україні", - сказав Омелян.
Омелян пояснив, що для того, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного строку, необхідно ремонтувати по 10-15 тис кілометрів на рік (всього в Україні 179 тисяч кілометрів доріг - ред).
Міністр зауважив, що продовжувати цей процес можливо лише за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на декілька років наперед.
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Нагадаємо, слідом за Hyperloop Омелян хоче привести в Україну Amazon.