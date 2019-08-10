Омелян: для ремонта всех дорог в Украине необходимо 10 лет и триллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На ремонт всех дорог в Украине необходим 1 триллион гривен, а время их ремонта составит 10 лет. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в прямом эфире радио "НВ", передает УНН.
"По нашим оценкам, они ориентировочные, я думаю, что это можно сделать дешевле, необходимо 10 лет и триллион гривен, чтобы отремонтировать все дороги в Украине", - сказал Омелян.
Омелян объяснил, что для того, чтобы завершить ремонт дорог в течение указанного срока, необходимо ремонтировать по 10-15 тыс километров в год (всего в Украине 179 тысяч километров дорог - ред).
Министр отметил, что продолжать этот процесс возможно только при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед.
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Напомним, вслед за Hyperloop Омелян хочет привести в Украину Amazon.