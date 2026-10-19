Украину накроют облака и дожди: прогноз погоды на 19 октября
Киев • УНН
В понедельник в Украине ожидаются облачность и умеренные дожди, на Левобережье местами слабые. В Киеве будет 13–15° и дождь.
В понедельник, 19 октября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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По информации синоптиков, ожидаются умеренные дожди; днём на Левобережье местами небольшие дожди.
Ветер северо-восточный, на востоке и юго-востоке страны — южный, 7-12 м/с. Температура 13-18°; в западных областях 8-13°
В Киеве и области в понедельник будет облачно, ожидается дождь. Температура 13-15°.
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