Україну накриють хмари й дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
Київ • УНН
У понеділок в Україні очікуються хмарність і помірні дощі, на Лівобережжі місцями слабкі. У Києві буде 13-15° і дощ.
У понеділок, 19 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, очікуються помірні дощі; вдень на Лівобережжі місцями невеликі дощі.
Вітер північно-східний, на сході та південному сході країни - південний, 7-12 м/с. Температура 13-18°; в західних областях 8-13°
У Києві та області у понеділок буде хмарно, дощитиме. Температура 13-15°.
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