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Україну накриють хмари й дощі: прогноз погоди на 19 жовтня

Київ • УНН

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У понеділок в Україні очікуються хмарність і помірні дощі, на Лівобережжі місцями слабкі. У Києві буде 13-15° і дощ.

Україну накриють хмари й дощі: прогноз погоди на 19 жовтня

У понеділок, 19 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, очікуються помірні дощі; вдень на Лівобережжі місцями невеликі дощі.

Вітер північно-східний, на сході та південному сході країни - південний, 7-12 м/с. Температура 13-18°; в західних областях 8-13°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде хмарно, дощитиме. Температура 13-15°.

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