Украину накроет жара до +37°, но атмосферный фронт принесет грозовые дожди - синоптик

$41.790.03
48.350.70
ukenru
06:28 • 9542 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
05:35 • 24290 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 70577 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 67420 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 107068 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 140705 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Эксклюзив
4 августа, 10:06 • 82192 просмотра
россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт
4 августа, 07:56 • 72827 просмотра
Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев
Эксклюзив
4 августа, 07:35 • 74309 просмотра
Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Эксклюзив
4 августа, 07:19 • 70445 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.9м/с
57%
752мм
Популярные новости
Цены на бензин в России бьют рекорды: местные СМИ объяснили причину4 августа, 23:26 • 18626 просмотра
Десятилетие инфляции: Иран готовится "вычеркнуть четыре нуля" из национальной валюты4 августа, 23:54 • 10780 просмотра
Война России против Украины стала войной Трампа - CNN5 августа, 01:56 • 20928 просмотра
Удар FPV-дрона по Запорожью: двое раненыхPhoto5 августа, 02:37 • 11376 просмотра
рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавшихPhoto05:15 • 8782 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией05:35 • 24269 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 70552 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 107047 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины4 августа, 11:14 • 140688 просмотра
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 256131 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Шон Даффи
Олег Синегубов
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Сумская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 28662 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 51919 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 46579 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 51611 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 355012 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс

Украину накроет жара до +37°, но атмосферный фронт принесет грозовые дожди - синоптик

Киев • УНН

 • 788 просмотра

6 августа в Украине ожидается усиление жары до +37°C на юге. Атмосферный фронт принесет грозовые дожди на запад, север, Винницкую область, часть Полтавской и Черкасской областей.

Украину накроет жара до +37°, но атмосферный фронт принесет грозовые дожди - синоптик

Жара усилится - на юге до +37°C, а атмосферный фронт принесет локальные грозовые дожди. Такой прогноз на 6 августа дала синоптик Наталья Диденко, указав, что после прохождения атмосферного фронта температура воздуха снизится на несколько градусов, пишет УНН.

В среду усилится (куда уж ей усиливаться) жара на юге Украины, ожидается в течение дня +33...+37 градусов

- написала Диденко.

Детали

По прогнозу, в восточных областях предполагается +29...+33 градуса. В центральной части +28...+33, в Винницкой области +24...+26 градусов. В северных областях +25...+28 градусов.

"В западной части будет прохладнее всего, +21...+25 градусов", - указала синоптик.

"Атмосферный фронт принесет в среду грозовые дожди на запад, север Украины, а также в Винницкую область, часть Полтавской и Черкасской областей. Остальная территория Украины - в сухой погоде", - сообщила Диденко.

В Киеве завтра, 6 августа, по данным синоптика, ожидается дождь с грозой, при грозе может сильно лить, рвануть шквалистый ветер и град. Температура воздуха в столице - до +26 градусов.

После прохождения атмосферного фронта температура воздуха снизится на несколько градусов

- отметила Диденко.

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Украина
Киев