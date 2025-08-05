Украину накроет жара до +37°, но атмосферный фронт принесет грозовые дожди - синоптик

Жара усилится - на юге до +37°C, а атмосферный фронт принесет локальные грозовые дожди. Такой прогноз на 6 августа дала синоптик Наталья Диденко, указав, что после прохождения атмосферного фронта температура воздуха снизится на несколько градусов, пишет УНН.

В среду усилится (куда уж ей усиливаться) жара на юге Украины, ожидается в течение дня +33...+37 градусов

По прогнозу, в восточных областях предполагается +29...+33 градуса. В центральной части +28...+33, в Винницкой области +24...+26 градусов. В северных областях +25...+28 градусов.

"В западной части будет прохладнее всего, +21...+25 градусов", - указала синоптик.

"Атмосферный фронт принесет в среду грозовые дожди на запад, север Украины, а также в Винницкую область, часть Полтавской и Черкасской областей. Остальная территория Украины - в сухой погоде", - сообщила Диденко.

В Киеве завтра, 6 августа, по данным синоптика, ожидается дождь с грозой, при грозе может сильно лить, рвануть шквалистый ветер и град. Температура воздуха в столице - до +26 градусов.

После прохождения атмосферного фронта температура воздуха снизится на несколько градусов