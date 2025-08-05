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Україну накриє спека до +37°, але атмосферний фронт принесе грозові дощі - синоптик

Київ • УНН

 • 980 перегляди

6 серпня в Україні очікується посилення спеки до +37°C на півдні. Атмосферний фронт принесе грозові дощі на захід, північ, Вінниччину, частину Полтавщини та Черкащини.

Україну накриє спека до +37°, але атмосферний фронт принесе грозові дощі - синоптик

Спека посилиться - на півдні до +37°C, а атмосферний фронт принесе локальні грозові дощі. Такий прогноз на 6 серпня надала синоптик Наталка Діденко, вказавши, що після проходження атмосферного фронту температура повітря знизиться на кілька градусів, пише УНН.

У середу посилиться (куди вже їй посилюватися) спека на півдні України, очікується протягом дня +33...+37 градусів

- написала Діденко.

Деталі

За прогнозом, у східних областях передбачається +29...+33 градуси. У центральній частині +28...+33, на Вінниччині +24...+26 градусів. У північних областях +25...+28 градусів.

"У західній частині буде найпрохолодніше, +21...+25 градусів", - вказала синоптик.

"Атмосферний фронт принесе в середу грозові дощі на захід, північ України, а також на Вінниччину, частину Полтавщини та Черкащини. Решта території України - у сухій погоді", - повідомила Діденко.

У Києві завтра, 6 серпня, за даними синоптика, очікується дощ з грозою, при грозі може сильно линути, рвонути шквалистий вітер і град. Температура повітря в столиці - до +26 градусів.

Після проходження атмосферного фронту температура повітря знизиться на кілька градусів

- зазначила Діденко.

Юлія Шрамко

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