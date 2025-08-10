$41.460.00
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 30502 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 98140 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 84314 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 259566 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 146732 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 319078 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 294037 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106371 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149013 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 79179 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене

Эксклюзив

8 августа, 13:00 • 294035 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда

Эксклюзив

8 августа, 09:00 • 208616 просмотра
Украину накроет переменная облачность: где ожидать град и шквалы

Киев • УНН

 • 1614 просмотра

В воскресенье, 10 августа, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков на большинстве территорий. На Западе пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы.

Украину накроет переменная облачность: где ожидать град и шквалы

В воскресенье, 10 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на большинстве территорий Украины осадков не предвидится, лишь в западных областях днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 24-29°; на Закарпатье и в южной части страны днем 28-33°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха - 26-28°.

Международный день биодизеля, День работников строительной отрасли, День дыни: что еще празднуют 10 августа10.08.25, 06:30 • 1058 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Украина