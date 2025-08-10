Украину накроет переменная облачность: где ожидать град и шквалы
Киев • УНН
В воскресенье, 10 августа, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков на большинстве территорий. На Западе пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы.
Детали
По информации синоптиков, на большинстве территорий Украины осадков не предвидится, лишь в западных областях днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 24-29°; на Закарпатье и в южной части страны днем 28-33°
В Киеве и области в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха - 26-28°.
