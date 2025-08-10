Україну накриє мінлива хмарність: де очікувати град та шквали
Київ • УНН
У неділю, 10 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів на більшості територій. На Заході пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали.
У неділю, 10 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, на більшості територій України опадів не передбачається, лише у західних областях вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 24-29°; на Закарпатті та у південній частині країни вдень 28-33°
У Києві та області в неділю очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря - 26-28°.
Міжнародний день біодизеля, День працівників будівельної галузі, День дині: що ще святкують 10 серпня10.08.25, 06:30 • 1332 перегляди