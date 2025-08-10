$41.460.00
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 30910 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 99127 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 84731 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 259996 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 147077 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 319493 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 294311 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106406 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149048 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 79196 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Україну накриє мінлива хмарність: де очікувати град та шквали

Київ • УНН

 • 2138 перегляди

У неділю, 10 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів на більшості територій. На Заході пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали.

Україну накриє мінлива хмарність: де очікувати град та шквали

У неділю, 10 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, на більшості територій України опадів не передбачається, лише у західних областях вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 24-29°; на Закарпатті та у південній частині країни вдень 28-33°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря - 26-28°.

Міжнародний день біодизеля, День працівників будівельної галузі, День дині: що ще святкують 10 серпня10.08.25, 06:30 • 1332 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Україна