Украину накроет переменная облачность: где ожидать дожди и грозы

В пятницу, 25 июля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, на Левобережье - северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем в западных и северных областях 25-30°, на остальной территории 28-33°, в большинстве южных областей и в Крыму местами сильная жара 35° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность, будет дождливо. Температура воздуха - 28-30°.

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