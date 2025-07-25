Україну накриє мінлива хмарність: де очікувати дощі та грози
Київ • УНН
У п'ятницю, 25 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози на заході, півночі та Вінниччині. Температура повітря коливатиметься від 25° до 33°, на півдні та в Криму місцями до 35°.
У п'ятницю, 25 липня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.
Вітер південно-західний, на Лівобережжі - північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень у західних та північних областях 25-30°, на решті території 28 33°, у більшості південних областей та в Криму місцями сильна спека 35°
У Києві та області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, дощитиме. Температура повітря - 28-30°.
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