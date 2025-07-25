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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Україну накриє мінлива хмарність: де очікувати дощі та грози

Київ • УНН

 • 386 перегляди

У п'ятницю, 25 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози на заході, півночі та Вінниччині. Температура повітря коливатиметься від 25° до 33°, на півдні та в Криму місцями до 35°.

Україну накриє мінлива хмарність: де очікувати дощі та грози

У п'ятницю, 25 липня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, на Лівобережжі - північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень у західних та північних областях 25-30°, на решті території 28 33°, у більшості південних областей та в Криму місцями сильна спека 35°  

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, дощитиме. Температура повітря - 28-30°.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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