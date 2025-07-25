Україну накриє мінлива хмарність: де очікувати дощі та грози

У п'ятницю, 25 липня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, на Лівобережжі - північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень у західних та північних областях 25-30°, на решті території 28 33°, у більшості південних областей та в Криму місцями сильна спека 35° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, дощитиме. Температура повітря - 28-30°.

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