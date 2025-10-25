Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°

В субботу, 25 октября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с дождями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, днем в северных и восточных областях умеренные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 8-13°, на юге страны до 17°. В Карпатах днем без осадков; температура днем 2-7° тепла