Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°
Киев • УНН
25 октября на большей части территории Украины ожидается облачная погода с дождями, на юге температура до +17°. В Киеве и области прогнозируют дожди и 10-12°.
В субботу, 25 октября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с дождями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в северных и восточных областях умеренные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 8-13°, на юге страны до 17°. В Карпатах днем без осадков; температура днем 2-7° тепла
В Киеве и области в субботу будет облачно, дождливо. Температура 10-12°.
