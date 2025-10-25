$41.900.14
24 жовтня, 17:15 • 20900 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 38676 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 30277 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 34401 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 29341 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 46273 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 26791 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 20397 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 28570 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 79789 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°

Київ • УНН

 • 1194 перегляди

25 жовтня більшість території України очікує хмарна погода з дощами, на півдні температура до +17°. У Києві та області прогнозують дощі та 10-12°.

Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°

У суботу, 25 жовтня, на більшості території України очікується хмарна погода з дощами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень у північних та східних областях помірні дощі, на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 8-13°, на півдні країни до 17°. В Карпатах вдень без опадів; температура вдень 2-7° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в суботу буде хмарно, дощитиме. Температура 10-12°.

День карате та Всесвітній день опери: що ще відзначають 25 жовтня25.10.25, 06:30 • 1352 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Карпати
Україна
Київ