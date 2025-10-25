Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°
Київ • УНН
25 жовтня більшість території України очікує хмарна погода з дощами, на півдні температура до +17°. У Києві та області прогнозують дощі та 10-12°.
У суботу, 25 жовтня, на більшості території України очікується хмарна погода з дощами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень у північних та східних областях помірні дощі, на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 8-13°, на півдні країни до 17°. В Карпатах вдень без опадів; температура вдень 2-7° тепла
У Києві та області в суботу буде хмарно, дощитиме. Температура 10-12°.
День карате та Всесвітній день опери: що ще відзначають 25 жовтня25.10.25, 06:30 • 1352 перегляди