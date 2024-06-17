Сборная Украины завоевала награды на чемпионате Европы-2024 по прыжкам в воду в Белграде, передает УНН с ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Серебряными призерами в командных соревнованиях среди смешанных пар по прыжкам в воду стали украинские спортсмены: Даниил Аванесов, Карина Глыжина, Станислав Олиферчик и Анна Письменская с результатом 357.00 балла.

По данным Минмолодежьспорта, для Даниила Аванесова и Карины Глыжиной - это дебютная награда на взрослом чемпионате Европы. Отмечается также, что капитан команды Анна Письменская приняла участие в 15-м первенстве континента и завоевала восьмую медаль на своем. Станислав Олиферчик поднялся на европейский пьедестал после 5-летнего перерыва.

Справка

"Золото" добыла команда Испании (367.65), "бронза" - у представителей Германии (352.30).

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