Українці вибороли медалі на змаганнях зі стрибків у воду
Київ • УНН
Українські спортсмени завоювали срібні медалі у командних змаганнях зі стрибків у воду змішаними парами на чемпіонаті Європи 2024 року в Белграді.
Збірна України здобула нагороди на чемпіонаті Європи-2024 зі стрибків у воду в Белграді, передає УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Срібними призерами у командних змаганнях серед змішаних пар зі стрибків у воду стали українські спортсмени: Данило Аванесов, Каріна Глижіна, Станіслав Оліферчик та Анна Письменська з результатом 357.00 бала.
За даними Мінмолодьспорту, для Данила Аванесова та Каріни Глижіної — це дебютна нагорода на дорослому чемпіонаті Європи. Зазначається також, що капітан команди Анна Письменська прийняла участь у 15-ій першості континенту та виборола восьму медаль на своїй. Станіслав Оліферчик піднявся на європейський п'єдестал після 5-річної перерви.
Довідка
"Золото" здобула команда Іспанії (367.65), "бронза" — у представників Німеччини (352.30).
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