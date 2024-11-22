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Украинцы все чаще покупают подержанные электрокары: какие модели ходовые

Киев  •  УНН

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44% импортированных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине в октябре были электромобилями. Tesla Model Y и Model 3 стали самыми популярными моделями среди подержанных электрокаров.

Украинцы все чаще выбирают для покупки подержанные электрокары. В октябре среди импортируемых автомобилей в возрасте до 5 лет наибольшую долю зарегистрированных транспортных средств составляли электромобили - 44%. Об этом УНН пишет со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Отмечается, что в прошлом месяце лидерами среди импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет стали электромобили.

По данным Укравтопрома, в течение октября украинцы приобрели 4,7 тыс. подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за рубежа.

Всего за месяц было зарегистрировано более 16,3 тыс. подержанных авто, которые имели первую регистрацию в Украине. Автомобили возрастом до 5 лет составили 29% от этого количества.

Среди них наибольшую долю заняли электромобили - 44%. Бензиновых автомобилей было 34%, дизельных 11%, гибридов - 8%, авто с ГБО - 3%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет получили следующие модели:

  • Tesla Model Y - 299 единиц
  • Tesla Model 3 - 214 единиц
  • Hyundai Kona - 187 единиц
  • Kia Niro - 166 единиц
  • Audi E-Tron Sportback - 156 единиц
  • Volkswagen Tiguan - 141 единица
  • Nissan Leaf - 123 единицы
  • Nissan Rogue - 122 единицы
  • Mazda CX5 - 118 единиц
  • Audi Q5 - 89 единиц

Напомним

В октябре украинцы приобрели 2,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что на 19% меньше, чем в прошлом году. Лидером продаж стал RENAULT Duster, а среди подержанных - VOLKSWAGEN Golf.

Ездит и летает: в Китае представили автомобиль будущего17 нояб. 2024, 03:49 • 26392 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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