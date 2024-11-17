Ездит и летает: в Китае представили автомобиль будущего
Киев • УНН
Компания XPeng показала на авиашоу в Китае «Сухопутный авианосец» - автомобиль с возможностью полета. Модульная конструкция с летающим модулем планируется к выпуску в 2026 году.
В Китае представили летающий автомобиль, который может выйти в 2026 году. Об этом информирует CGTN, передает УНН.
Детали
Автомобиль, который назвали «Сухопутный авианосец» (Land Aircraft Carrier), дебютировал на авиашоу в Китае. Уникальную разработку презентовала Компания XPeng, ведущий производитель электромобилей. «Land Aircraft Carrier» совершил свой первый публичный полет на 15-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке, также известной как Airshow China.
Сухопутный авианосец» - это революционная китайская инновация, первый в мире продукт, способный поместить самолет в багажник автомобиля, что делает его захватывающим достижением. В будущем автомобильные путешествия могут означать поездки на этом транспортном средстве в живописные места и наслаждение великолепными видами ландшафта с воздуха,
Этот футуристический автомобиль сочетает традиционное управление автомобилем с возможностью полета, что является значительным шагом в интеграции передовых транспортных решений в повседневную жизнь. Летающий автомобиль XPeng является модульной конструкцией, включающей наземное транспортное средство и съемный летающий модуль.
Кроме того, автомобиль имеет функции, снижающие заметность радиолокации, что делает его потенциально полезным для военного применения. XPeng использует свои знания в области электрических силовых установок для создания экологически чистого летательного аппарата, что соответствует глобальным усилиям по сокращению выбросов углекислого газа.
Выпуск летающего автомобиля запланирован на 2026 год.
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