Ездит и летает: в Китае представили автомобиль будущего

В Китае представили летающий автомобиль, который может выйти в 2026 году. Об этом информирует CGTN, передает УНН.

Детали

Автомобиль, который назвали «Сухопутный авианосец» (Land Aircraft Carrier), дебютировал на авиашоу в Китае. Уникальную разработку презентовала Компания XPeng, ведущий производитель электромобилей. «Land Aircraft Carrier» совершил свой первый публичный полет на 15-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке, также известной как Airshow China.

Сухопутный авианосец» - это революционная китайская инновация, первый в мире продукт, способный поместить самолет в багажник автомобиля, что делает его захватывающим достижением. В будущем автомобильные путешествия могут означать поездки на этом транспортном средстве в живописные места и наслаждение великолепными видами ландшафта с воздуха,