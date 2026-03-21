Украинцы в США, Канаде и Великобритании смогут получать паспорта в центрах компании VFS - МИД

Украинцы, проживающие в Великобритании, Канаде и США, вскоре смогут получать паспорта, оформленные в посольствах и консульствах Украины, через 35 визовых и паспортных центров компании VFS Global. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, пишет УНН.

Отмечается, что в сотрудничестве VFS Global уже завершили подготовку к запуску этого экспериментального проекта по адресной доставке загранпаспортов, оформленных в украинских дипучреждениях. Его запустят уже с начала следующей недели. Ожидается, что это сократит время получения услуги и избавит от необходимости в дополнительных поездках в дипучреждения.

Граждане, подающие заявки на оформление паспортов в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в Великобритании, Канаде и США, смогут выбрать опцию выдачи изготовленного документа в центрах VFS. Подробная информация вскоре будет опубликована на страницах посольств и консульств

В ведомстве также подчеркнули, что безопасность документов и надлежащая идентификация личности остаются приоритетом — получение паспорта будет происходить исключительно после процедуры верификации. Это гарантирует защиту персональных данных и исключает злоупотребления.

Далее ведем работу, чтобы украинцы во всем мире имели доступ к современным, удобным и ориентированным на человека государственным сервисам, где бы они ни находились. С использованием как международных паспортных и визовых, так и национальных почтовых сервисов. Это о уважении государства, сохранении связей и единства нашего народа, заботе и защите наших граждан