Українці у США, Канаді та Великій Британії зможуть отримувати паспорти у центрах компанії VFS - МЗС
Київ • УНН
МЗС запускає доставку закордонних паспортів через 35 центрів VFS у США, Канаді та Британії. Послуга стане доступною після верифікації з наступного тижня.
Українці, що живуть у Великій Британії, Канаді та США незабаром зможуть отримувати паспорти, оформлені в посольствах та консульствах України, через 35 візових і паспортних центрах компанії VFS Global. Про це повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що у співпраці VFS Global вже завершили підготовку до запуску цього експериментального проєкту з адресної доставки закордонних паспортів, оформлених в українських дипустановах. Його запустять вже з початку наступного тижня. Очікується, що це скоротить час отримання послуги та позбавить потреби у додаткових поїздках до дипустанов.
Громадяни, які подають заявки на оформлення паспортів в закордонних дипломатичних установах України у Великій Британії, Канаді та США, матимуть змогу обрати опцію видачі виготовленого документа в центрах VFS. Детальна інформація невдовзі буде опублікована на сторінках посольств і консульств
У відомстві також наголосили, що безпека документів та належна ідентифікація особи залишаються пріоритетом — отримання паспорта відбуватиметься виключно після процедури верифікації. Це гарантує захист персональних даних і унеможливлює зловживання.
Далі ведемо роботу, щоб українці в усьому світі мали доступ до сучасних, зручних і орієнтованих на людину державних сервісів, де б вони не перебували. З використанням як міжнародних паспортних і візових, так і національних поштових сервісів. Це про повагу держави, збереження звʼязків і єдності нашого народу, турботу та захист наших громадян
VFS Global - це комерційна компанія-посередник, яка надає послуги з аутсорсингу візових, паспортних та консульських питань для урядів та дипломатичних місій понад 60 країн. Вона приймає документи, біометричні дані та видає паспорти через мережу своїх візових центрів.
Чи повернуться українці додому після завершення війни 19.03.26, 13:36 • 17754 перегляди