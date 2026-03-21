Українці у США, Канаді та Великій Британії зможуть отримувати паспорти у центрах компанії VFS - МЗС

Українці, що живуть у Великій Британії, Канаді та США незабаром зможуть отримувати паспорти, оформлені в посольствах та консульствах України, через 35 візових і паспортних центрах компанії VFS Global. Про це повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства, пише УНН.

Зазначається, що у співпраці VFS Global вже завершили підготовку до запуску цього експериментального проєкту з адресної доставки закордонних паспортів, оформлених в українських дипустановах. Його запустять вже з початку наступного тижня. Очікується, що це скоротить час отримання послуги та позбавить потреби у додаткових поїздках до дипустанов.

Громадяни, які подають заявки на оформлення паспортів в закордонних дипломатичних установах України у Великій Британії, Канаді та США, матимуть змогу обрати опцію видачі виготовленого документа в центрах VFS. Детальна інформація невдовзі буде опублікована на сторінках посольств і консульств

У відомстві також наголосили, що безпека документів та належна ідентифікація особи залишаються пріоритетом — отримання паспорта відбуватиметься виключно після процедури верифікації. Це гарантує захист персональних даних і унеможливлює зловживання.

Далі ведемо роботу, щоб українці в усьому світі мали доступ до сучасних, зручних і орієнтованих на людину державних сервісів, де б вони не перебували. З використанням як міжнародних паспортних і візових, так і національних поштових сервісів. Це про повагу держави, збереження звʼязків і єдності нашого народу, турботу та захист наших громадян