21 березня, 12:15
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Українці у США, Канаді та Великій Британії зможуть отримувати паспорти у центрах компанії VFS - МЗС

Київ • УНН

 • 3136 перегляди

МЗС запускає доставку закордонних паспортів через 35 центрів VFS у США, Канаді та Британії. Послуга стане доступною після верифікації з наступного тижня.

Українці, що живуть у Великій Британії, Канаді та США незабаром зможуть отримувати паспорти, оформлені в посольствах та консульствах України, через 35 візових і паспортних центрах компанії VFS Global. Про це повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у співпраці VFS Global вже завершили підготовку до запуску цього експериментального проєкту з адресної доставки закордонних паспортів, оформлених в українських дипустановах. Його запустять вже з початку наступного тижня. Очікується, що це скоротить час отримання послуги та позбавить потреби у додаткових поїздках до дипустанов.

Громадяни, які подають заявки на оформлення паспортів в закордонних дипломатичних установах України у Великій Британії, Канаді та США, матимуть змогу обрати опцію видачі виготовленого документа в центрах VFS. Детальна інформація невдовзі буде опублікована на сторінках посольств і консульств

- пояснили у МЗС.

У відомстві також наголосили, що безпека документів та належна ідентифікація особи залишаються пріоритетом — отримання паспорта відбуватиметься виключно після процедури верифікації. Це гарантує захист персональних даних і унеможливлює зловживання.

Далі ведемо роботу, щоб українці в усьому світі мали доступ до сучасних, зручних і орієнтованих на людину державних сервісів, де б вони не перебували. З використанням як міжнародних паспортних і візових, так і національних поштових сервісів. Це про повагу держави, збереження звʼязків і єдності нашого народу, турботу та захист наших громадян

- прокоментував голова МЗС Андрій Сибіга.

VFS Global - це комерційна компанія-посередник, яка надає послуги з аутсорсингу візових, паспортних та консульських питань для урядів та дипломатичних місій понад 60 країн. Вона приймає документи, біометричні дані та видає паспорти через мережу своїх візових центрів.

