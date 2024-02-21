Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в стране и благосостояние своих семей - опрос

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  110679 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  127521 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  125695 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  154307 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  171198 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  160829 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  189790 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  329319 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  330889 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373422 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в стране и благосостояние своих семей - опрос

Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в стране и благосостояние своих семей - опрос

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 14:34  •  25282 просмотра

Read in English

Согласно опросу Центра Разумкова, оценка украинцами экономической ситуации и благосостояния их семей несколько улучшилась в январе.

В январе украинцы улучшили оценку экономической ситуации в стране и уровня благосостояния собственной семьи. К таким выводам пришли в результате опроса Центра Разумкова, передает УНН.

Детали

В отчете по результатам опроса говорится, что в декабре прошлого года 66,5% оценивали экономическую ситуация как "очень плохую" и 37% оценивали как "очень плохой" или "довольно плохой" уровень благосостояния семьи. В прошлом месяце эти показатели улучшились до 57,1% и 32% соответственно.

Согласно опросу, показатели оценки экономической ситуации стали похожими на те, что наблюдались в феврале-марте 2023 года, значительно проигрывая показателям сентября того же года. 16,3% респондентов в новом году считают экономическую ситуацию очень плохой, 40,8% - достаточно плохой, 34,1% - не плохой и не хорошей, 4,6% - хорошей и 0,4% - очень хорошей.

Отмечается, что уровень благосостояния собственной семьи, как правило, граждане оценивают лучше, чем экономическую ситуацию в стране.

Отвечая на вопрос: "Как изменились доходы вашей семьи после 24 февраля 2022 года?", 24,7% респондентов заявляют, что они значительно уменьшились, 32,8% - несколько уменьшились, 31,9% - не изменились, только 4,2% - несколько увеличились и только 0,7% - значительно увеличились.

По сравнению с августом 2023 года выросла доля респондентов, которые основным источником средств существования называют постоянную работу (с 41% до 48%), и снизилась доля тех, кто называет временную работу (с 9% до 5%) и материальную помощь из разных источников (с 5% до 2%).

Отмечается, что в январе 2024 года доля тех, кто считает, что экономическая ситуация в Украине в ближайшие три месяца изменится к лучшему, снизилась до 6,6% (с 6,8% в декабре и 13,4% год назад), тогда как тех, кто считает, что она ухудшится, выросла до 33,4% (с 32,9% в декабре и 22,7% год назад).

Контекст

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 года. Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
ukrainaУкраина
Українці стали краще оцінювати економічну ситуацію в країні та добробут своїх родин – опитування
Ukrainians have become better at assessing the economic situation in the country and the well-being of their families - survey
Новости по теме

Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в стране и благосостояние своих семей - опрос

Согласно опросу Центра Разумкова, оценка украинцами экономической ситуации и благосостояния их семей несколько улучшилась в январе.

Общество •   •  25282 просмотра
Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в стране и благосостояние своих семей - опрос

Нардеп Медяник слагает мандат - Гончаренко

Народный депутат Вячеслав Медяник из фракции "Слуга народа" слагает мандат.

Политика •   •  25173 просмотра
Нардеп Медяник слагает мандат - Гончаренко

Ракетный удар по Краматорску: известно о 8 пострадавших, еще один человек может быть под завалами

Спасатели все еще ищут одного человека, который, вероятно, оказался под завалами в результате российского артиллерийского обстрела Краматорска, в результате которого были ранены восемь человек.

Война •   •  22769 просмотра
Ракетный удар по Краматорску: известно о 8 пострадавших, еще один человек может быть под завалами

Южноукраинск в Николаевской области планируют переименовать в Гард: предложение прошло комитет - нардеп

Комитет Верховной Рады поддержал переименование города Южноукраинск Николаевской области в город Гард.

Политика •   •  21177 просмотра
Южноукраинск в Николаевской области планируют переименовать в Гард: предложение прошло комитет - нардеп

Более трети украинских профтехов подали заявки на проекты трансформации учебных пространств

Более трети украинских профессионально-технических учебных заведений подали заявки на участие в государственной программе по ремонту учебных помещений и обновлению оборудования.

Общество •   •  20312 просмотра
Более трети украинских профтехов подали заявки на проекты трансформации учебных пространств

Румыния вызывает посла россии из-за смерти Навального

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла россии, чтобы осудить смерть оппозиционера Алексея Навального в российской колонии и призвать к независимому расследованию.

Новости Мира •   •  18696 просмотра
Румыния вызывает посла россии из-за смерти Навального

ЕС введет санкции против лиц причастных к депортации украинских детей - The Guardian

Европейский Союз введет санкции против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей на оккупированные территории, согласно проекту 13-го пакета санкций против россии.

Война •   •  11954 просмотра
ЕС введет санкции против лиц причастных к депортации украинских детей - The Guardian

Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке

Украинские правоохранители задержали совладельца литейного завода в оккупированной Макеевке за финансирование боевиков "днр" путем уплаты им почти 37 миллионов российских рублей налогов.

Война •   •  10809 просмотра
Финансировал "днр": в Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке

НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость получения ведомством автономных полномочий на прослушивание телефонов правонарушителей во время брифинга по вопросам расследования.

Политика •   •  10537 просмотра
НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос

В этом году НАБУ пройдет первый в его истории независимый аудит - Кривонос

В этом году НАБУ пройдет первый в истории независимый аудит, который проведут независимые эксперты, сообщил директор Бюро Семен Кривонос.

Политика •   •  11807 просмотра
В этом году НАБУ пройдет первый в его истории независимый аудит - Кривонос