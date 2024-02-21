Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в стране и благосостояние своих семей - опрос
Киев • УНН
Согласно опросу Центра Разумкова, оценка украинцами экономической ситуации и благосостояния их семей несколько улучшилась в январе.
В январе украинцы улучшили оценку экономической ситуации в стране и уровня благосостояния собственной семьи. К таким выводам пришли в результате опроса Центра Разумкова, передает УНН.
Детали
В отчете по результатам опроса говорится, что в декабре прошлого года 66,5% оценивали экономическую ситуация как "очень плохую" и 37% оценивали как "очень плохой" или "довольно плохой" уровень благосостояния семьи. В прошлом месяце эти показатели улучшились до 57,1% и 32% соответственно.
Согласно опросу, показатели оценки экономической ситуации стали похожими на те, что наблюдались в феврале-марте 2023 года, значительно проигрывая показателям сентября того же года. 16,3% респондентов в новом году считают экономическую ситуацию очень плохой, 40,8% - достаточно плохой, 34,1% - не плохой и не хорошей, 4,6% - хорошей и 0,4% - очень хорошей.
Отмечается, что уровень благосостояния собственной семьи, как правило, граждане оценивают лучше, чем экономическую ситуацию в стране.
Отвечая на вопрос: "Как изменились доходы вашей семьи после 24 февраля 2022 года?", 24,7% респондентов заявляют, что они значительно уменьшились, 32,8% - несколько уменьшились, 31,9% - не изменились, только 4,2% - несколько увеличились и только 0,7% - значительно увеличились.
По сравнению с августом 2023 года выросла доля респондентов, которые основным источником средств существования называют постоянную работу (с 41% до 48%), и снизилась доля тех, кто называет временную работу (с 9% до 5%) и материальную помощь из разных источников (с 5% до 2%).
Отмечается, что в январе 2024 года доля тех, кто считает, что экономическая ситуация в Украине в ближайшие три месяца изменится к лучшему, снизилась до 6,6% (с 6,8% в декабре и 13,4% год назад), тогда как тех, кто считает, что она ухудшится, выросла до 33,4% (с 32,9% в декабре и 22,7% год назад).
Контекст
Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 года. Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.
Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в стране и благосостояние своих семей - опрос
Согласно опросу Центра Разумкова, оценка украинцами экономической ситуации и благосостояния их семей несколько улучшилась в январе.
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