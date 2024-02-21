Українці стали краще оцінювати економічну ситуацію в країні та добробут своїх родин – опитування

У січні українці покращили оцінку економічної ситуації в країні і рівня добробуту власної сім'ї. До таких висновіків дійшли в результаті опитування Центру Разумкова, передає УНН.

Деталі

У звіті за результатами опитування йдеться, що в грудні минулого року 66,5% оцінювали економічну ситуація як "дуже погану" і 37% оцінювали як "дуже поганий" або "досить поганий" рівень добробутку сім'ї. Минулого місяця ці показники покращилися до 57,1% і 32% відповідно.

Згідно з опитуванням, показники оцінки економічної ситуації стали схожими на ті, що спостерігалися в лютому-березні 2023 року, значно програючи показникам вересня того самого року. 16,3% респондентів у новому році вважають економічну ситуацію дуже поганою, 40,8% - досить поганою, 34,1% - не поганою і не хорошою, 4,6% - хорошою і 0,4% - дуже хорошою.

Зазначається, що рівень добробуту власної родини, як правило, громадяни оцінюють краще, ніж економічну ситуацію в країні.

Відповідаючи на запитання: "Як змінилися доходи вашої родини після 24 лютого 2022 року?", 24,7% респондентів заявляють, що вони значно зменшилися, 32,8% - дещо зменшилися, 31,9% - не змінилися, лише 4,2% - дещо збільшилися і лише 0,7% - значно збільшилися.

Порівняно з серпнем 2023 року зросла частка респондентів, які основним джерелом засобів існування називають постійну роботу (з 41% до 48%), і знизилася частка тих, хто називає тимчасову роботу (з 9% до 5%) та матеріальну допомогу з різних джерел (з 5% до 2%).

Зазначається, що в січні 2024 року частка тих, хто вважає, що економічна ситуація в Україні у найближчі три місяці зміниться на краще, знизилася до 6,6% (з 6,8% у грудні та 13,4% рік тому), тоді як тих, хто вважає, що вона погіршиться, зросла до 33,4% (з 32,9% у грудні та 22,7% рік тому).

Контекст

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.