Украинцы снизили потребление электричества: названо время для включения мощной техники

Потребление электроэнергии в Украине снизилось на фоне солнечной погоды и выходного в некоторых учреждениях и бизнесах, но есть необходимость в максимальном переносе энергопотребления на дневное время - стоит пользоваться мощной техникой с 8:00 до 18:00, сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 21 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 12,6% меньше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу. Причина - нерабочий день по решению отдельных работодателей. А также удержание теплой и солнечной погоды на всей территории Украины, что обуславливает уменьшение энергопотребления из общей сети", - сообщили в Укрэнерго.

Вчера суточный максимум потребления был вечером - на 32,4% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья, отметили в компании. Это объяснили праздничным днем и значительно более высокой, чем на прошлой неделе, температурой воздуха.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Пожалуйста, перенесите активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. Пользуйтесь сегодня мощными электроприборами с 8:00 до 18:00", - подчеркнули в Укрэнерго, отметив, что ситуация в энергосистеме может меняться.

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