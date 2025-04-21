Украинцы снизили потребление электричества: названо время для включения мощной техники
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине снизилось благодаря теплой погоде и выходному дню. Укрэнерго рекомендует максимально переносить использование мощной техники на дневное время, с 8:00 до 18:00.
Потребление электроэнергии в Украине снизилось на фоне солнечной погоды и выходного в некоторых учреждениях и бизнесах, но есть необходимость в максимальном переносе энергопотребления на дневное время - стоит пользоваться мощной техникой с 8:00 до 18:00, сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
"Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 21 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 12,6% меньше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу. Причина - нерабочий день по решению отдельных работодателей. А также удержание теплой и солнечной погоды на всей территории Украины, что обуславливает уменьшение энергопотребления из общей сети", - сообщили в Укрэнерго.
Вчера суточный максимум потребления был вечером - на 32,4% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья, отметили в компании. Это объяснили праздничным днем и значительно более высокой, чем на прошлой неделе, температурой воздуха.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
"Пожалуйста, перенесите активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. Пользуйтесь сегодня мощными электроприборами с 8:00 до 18:00", - подчеркнули в Укрэнерго, отметив, что ситуация в энергосистеме может меняться.
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