Українці знизили споживання електрики: названо час для ввімкнення потужної техніки

Споживання електроенергії в Україні знизилося на тлі сонячної погоди та вихідного у деяких установах та бізнесів, але є необхідність у максимальному перенесенні енергоспоживання на денний час - варто користуватися потужною технікою з 8:00 до 18:00, повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

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"Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 21 квітня, станом на 9:30, його рівень був на 12,6% меншим, ніж попереднього робочого дня - у п’ятницю. Причина - неробочий день за рішенням окремих роботодавців. А також утримання теплої і сонячної погоди на всій території України, що зумовлює зменшення енергоспоживання із загальної мережі", - повідомили в Укренерго.

Учора добовий максимум споживання був увечері - на 32,4% нижчим, ніж максимум попередньої неділі, зазначили в компанії. Це пояснили святковим днем та значно вищою, ніж минулого тижня, температурою повітря.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Будь ласка, перенесіть активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Користуйтесь сьогодні потужними електроприладами з 8:00 до 18:00", - підкреслили в Укренерго, зазначивши, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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