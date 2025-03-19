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Украинцы с сегодняшнего дня смогут подать шесть новых типов заявлений в Международный реестр убытков через "Дію" - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 9373 просмотра

Украинцы теперь могут подавать заявления в международный Реестр убытков через Дію. Доступны шесть новых категорий, включая вынужденное перемещение и телесные повреждения.

Украинцы с сегодняшнего дня смогут подать шесть новых типов заявлений в Международный реестр убытков через "Дію" - Шмыгаль

Украинцы с 19 марта смогут подавать через "Дію" заявления в международный Реестр убытков по категориям: вынужденное перемещение внутри страны, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки, ограничение свободы (плен), принудительный труд или служба.  Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

В Киеве провели встречу с делегацией Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины. С сегодняшнего дня украинцы смогут подавать в международный Реестр убытков заявления по шести новым категориям

- написал Шмыгаль.

Наиболее чувствительные и массовые направления:

  • вынужденное перемещение внутри страны;
    • серьезные телесные повреждения;
      • сексуальное насилие;
        • пытки;
          • ограничение свободы (плен);
            • принудительный труд или служба.

              Шмыгаль отметил, что соответствующие заявления можно будет подавать через Дію.

              Украина твердо стоит на позиции привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости. Призываем всех украинцев подавать заявления в Реестр, потому что каждое такое заявление - это шаг к тому, что россия не останется безнаказанной

              - резюмировал Шмыгаль.

              Напомним

              В Минюсте ожидают, что до конца 2025 года Международный реестр убытков, нанесенных агрессией рф против Украины, будет принимать заявления по всем категориям.

              Ольга Розгон

              Ольга Розгон

              Общество
              Украина
              Денис Шмыгаль
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