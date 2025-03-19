Украинцы с сегодняшнего дня смогут подать шесть новых типов заявлений в Международный реестр убытков через "Дію" - Шмыгаль
Киев • УНН
Украинцы теперь могут подавать заявления в международный Реестр убытков через Дію. Доступны шесть новых категорий, включая вынужденное перемещение и телесные повреждения.
Украинцы с 19 марта смогут подавать через "Дію" заявления в международный Реестр убытков по категориям: вынужденное перемещение внутри страны, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки, ограничение свободы (плен), принудительный труд или служба. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
В Киеве провели встречу с делегацией Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины. С сегодняшнего дня украинцы смогут подавать в международный Реестр убытков заявления по шести новым категориям
Наиболее чувствительные и массовые направления:
- вынужденное перемещение внутри страны;
- серьезные телесные повреждения;
- сексуальное насилие;
- пытки;
- ограничение свободы (плен);
- принудительный труд или служба.
Шмыгаль отметил, что соответствующие заявления можно будет подавать через Дію.
Украина твердо стоит на позиции привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости. Призываем всех украинцев подавать заявления в Реестр, потому что каждое такое заявление - это шаг к тому, что россия не останется безнаказанной
Напомним
В Минюсте ожидают, что до конца 2025 года Международный реестр убытков, нанесенных агрессией рф против Украины, будет принимать заявления по всем категориям.