Украинцы с сегодняшнего дня смогут подать шесть новых типов заявлений в Международный реестр убытков через "Дію" - Шмыгаль

Украинцы с 19 марта смогут подавать через "Дію" заявления в международный Реестр убытков по категориям: вынужденное перемещение внутри страны, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки, ограничение свободы (плен), принудительный труд или служба. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

В Киеве провели встречу с делегацией Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины. С сегодняшнего дня украинцы смогут подавать в международный Реестр убытков заявления по шести новым категориям

Шмыгаль отметил, что соответствующие заявления можно будет подавать через Дію.

Украина твердо стоит на позиции привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости. Призываем всех украинцев подавать заявления в Реестр, потому что каждое такое заявление - это шаг к тому, что россия не останется безнаказанной