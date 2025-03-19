Українці відсьогодні зможуть подати шість нових типів заяв до Міжнародного реєстру збитків через "Дію" - Шмигаль

Українці з19 березня зможуть подавати через "Дію" заяви до міжнародного Реєстру збитків за категоріями: вимушене переміщення всередині країни, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, обмеження свободи (полон), примусова праця чи служба. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

У Києві провели зустріч із делегацією Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Відсьогодні українці зможуть подавати до міжнародного Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями - написав Шмигаль.

Найбільш чутливі та масові напрямки:

вимушене переміщення всередині країни;

серйозні тілесні ушкодження;

сексуальне насильство;

катування;

обмеження свободи (полон);

примусова праця чи служба.

Шмигаль зазначив, що відповідні заяви можна буде подавати через Дію.

Україна твердо стоїть на позиції притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості. Закликаємо всіх українців подавати заяви до Реєстру, бо кожна така заява - це крок до того, що росія не залишиться безкарною - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо

У Мін’юсті очікують, що до кінця 2025 року Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, прийматиме заяви за всіма категоріями.