Украинцы покупают подержанные авто возрастом до 5 лет: названы лидеры рынка и топливные предпочтения

За первую половину 2025 года украинцы приобрели 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Автомобили в возрасте до 5 лет составляли 27% от общего объема легковых автомобилей с пробегом, которые пополнили украинский автопарк в этом году. Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей заняли электромобили (49%). Далее следуют бензиновые автомобили (34%), гибридные автомобили (9%), дизельные автомобили (6%) и автомобили с ГБО (2%).

Наибольшим спросом пользовались следующие модели автомобилей:

TESLA Model Y - 2968 единиц;

TESLA Model 3 - 1722 единиц;

KIA Niro - 1035 единиц;

NISSAN Rogue - 1007 единиц;

MAZDA CX5 - 879 единиц;

HYUNDAI Kona - 830 единиц;

VOLKSWAGEN Tiguan - 717 единиц;

CHEVROLET Bolt - 711 единиц;

AUDI E-Tron Sportback - 627 единиц;

AUDI Q5 - 600 единиц.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что за первое полугодие 2025 года украинцы приобрели 22 000 подержанных легковых автомобилей из США, что на 4% больше, чем в прошлом году. Наиболее популярными являются Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Jeep Cherokee и Nissan Rogue.