Українці купують вживані авто віком до 5 років: названі лідери ринку та паливні вподобання

За першу половину 2025 року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Авто віком до 5 років становили 27% від обсягу легкових авто з пробігом, які поповнили український автопарк цього року. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі (49%). Далі йдуть бензинові авто (34%), гібридні авто ( 9%), дизельні авто (6%) та авто з ГБО (2%).

Найбільшим попитом користувались наступні моделі авто:

TESLA Model Y - 2968 одиниць;

TESLA Model 3 - 1722 одиниць;

KIA Niro - 1035 одиниць;

NISSAN Rogue - 1007 одиниць;

MAZDA CX5 - 879 одиниць;

HYUNDAI Kona - 830 одиниць;

VOLKSWAGEN Tiguan - 717 одиниць;

CHEVROLET Bolt - 711 одиниць;

AUDI E-Tron Sportback - 627 одиниць;

AUDI Q5 - 600 одиниць.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що за перше півріччя 2025 року українці придбали 22 000 вживаних легковиків зі США, що на 4% більше, ніж торік. Найбільш популярними є Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Jeep Cherokee та Nissan Rogue.