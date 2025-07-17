Українці купують вживані авто віком до 5 років: названі лідери ринку та паливні вподобання
Київ • УНН
За першу половину 2025 року українці придбали 30,8 тис. вживаних легковиків віком до 5 років. Електромобілі становлять майже половину імпорту в цьому сегменті.
За першу половину 2025 року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
Авто віком до 5 років становили 27% від обсягу легкових авто з пробігом, які поповнили український автопарк цього року. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі (49%). Далі йдуть бензинові авто (34%), гібридні авто ( 9%), дизельні авто (6%) та авто з ГБО (2%).
Найбільшим попитом користувались наступні моделі авто:
- TESLA Model Y - 2968 одиниць;
- TESLA Model 3 - 1722 одиниць;
- KIA Niro - 1035 одиниць;
- NISSAN Rogue - 1007 одиниць;
- MAZDA CX5 - 879 одиниць;
- HYUNDAI Kona - 830 одиниць;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 717 одиниць;
- CHEVROLET Bolt - 711 одиниць;
- AUDI E-Tron Sportback - 627 одиниць;
- AUDI Q5 - 600 одиниць.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що за перше півріччя 2025 року українці придбали 22 000 вживаних легковиків зі США, що на 4% більше, ніж торік. Найбільш популярними є Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Jeep Cherokee та Nissan Rogue.