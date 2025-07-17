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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Українці купують вживані авто віком до 5 років: названі лідери ринку та паливні вподобання

Київ • УНН

 • 3092 перегляди

За першу половину 2025 року українці придбали 30,8 тис. вживаних легковиків віком до 5 років. Електромобілі становлять майже половину імпорту в цьому сегменті.

Українці купують вживані авто віком до 5 років: названі лідери ринку та паливні вподобання

За першу половину 2025 року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Авто віком до 5 років становили 27% від обсягу легкових авто з пробігом, які поповнили український автопарк цього року. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі (49%). Далі йдуть бензинові авто (34%), гібридні авто ( 9%), дизельні авто (6%) та авто з ГБО (2%).

Найбільшим попитом користувались наступні моделі авто:

  • TESLA Model Y - 2968 одиниць;
    • TESLA Model 3 - 1722 одиниць;
      • KIA Niro - 1035 одиниць;
        • NISSAN Rogue - 1007 одиниць;
          • MAZDA CX5 - 879 одиниць;
            • HYUNDAI Kona - 830 одиниць;
              • VOLKSWAGEN Tiguan - 717 одиниць;
                • CHEVROLET Bolt - 711 одиниць;
                  • AUDI E-Tron Sportback - 627 одиниць;
                    • AUDI Q5 - 600 одиниць.

                      Нагадаємо

                      Раніше УНН повідомляв, що за перше півріччя 2025 року українці придбали 22 000 вживаних легковиків зі США, що на 4% більше, ніж торік. Найбільш популярними є Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Jeep Cherokee та Nissan Rogue.

                      Євген Устименко

                      Євген Устименко

                      ЕкономікаАвто
                      Tesla Model Y
                      Audi Q5
                      Сполучені Штати Америки
                      Україна
                      Tesla
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