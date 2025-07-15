Експерти назвали вживані авто з США, що мають найбільшу популярність в Україні
Київ • УНН
За перше півріччя 2025 року українці придбали 22 тис. вживаних легковиків зі США, що на 4% більше, ніж торік. Найпопулярнішими моделями стали Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Jeep Cherokee та Nissan Rogue.
Серед вживаних, ввезених із США до України, найпопулярніші - Tesla, Ford та Jeep. Окремо у звіті УкрАвтопрому зазначено, що у списку ввезеного зі Сполучених Штатів "секонд-хенду", понад 40% - це бензинові авто, повідомляє УНН.
Деталі
За першого півріччя 2025 року українці придбали 22 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що на 4% більше, ніж за аналогічний період рік тому.
У новому дослідженні визначено найпопулярніші вживані авто, які було завезено до України з США.
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Пятірка за популярністю в Україні, виготовлених у США "секонд-хенд" авто:
- TESLA Model Y – 2872 од.
- TESLA Model 3 – 2605 од.
- FORD Escape – 1546 од.
- JEEP Cherokee – 1202 од.
- NISSAN Rogue – 1151 од.
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З загальної кількості придбаних у першому півріччі 2025 року, 42% - це бензинові авто. Але Електромобілі охопили 41%. Гібридним авто належить – 8%. Дизельним – 5%. Авто з ГБО – 4%.
Нагадаємо
Раніше УНН передавав, що український ринок нових авто наприкінці минулого року визначив своїх фаворитів. Зокрема, лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.