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Експерти назвали вживані авто з США, що мають найбільшу популярність в Україні

Київ • УНН

 • 782 перегляди

За перше півріччя 2025 року українці придбали 22 тис. вживаних легковиків зі США, що на 4% більше, ніж торік. Найпопулярнішими моделями стали Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Jeep Cherokee та Nissan Rogue.

Експерти назвали вживані авто з США, що мають найбільшу популярність в Україні

Серед вживаних, ввезених із США до України, найпопулярніші - Tesla, Ford та Jeep. Окремо у звіті УкрАвтопрому зазначено, що у списку ввезеного зі Сполучених Штатів "секонд-хенду", понад 40% - це бензинові авто, повідомляє УНН.

Деталі

За першого півріччя 2025 року українці придбали 22 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що на 4% більше, ніж за аналогічний період рік тому.

У новому дослідженні визначено найпопулярніші вживані авто, які було завезено до України з США.

Які кольори автомобілів обирають українці - нові дані14.07.25, 09:30 • 2794 перегляди

Пятірка за популярністю в Україні, виготовлених у США "секонд-хенд" авто:

  1. TESLA Model Y – 2872 од.
    1. TESLA Model 3 – 2605 од.
      1. FORD Escape – 1546 од.
        1. JEEP Cherokee – 1202 од.
          1. NISSAN Rogue – 1151 од.

            Експерти також додають:

            З загальної кількості придбаних у першому півріччі 2025 року, 42% - це бензинові авто. Але Електромобілі охопили 41%. Гібридним авто належить – 8%. Дизельним – 5%. Авто з ГБО – 4%.

            Нагадаємо

            Раніше УНН передавав, що український ринок нових авто наприкінці минулого року визначив своїх фаворитів. Зокрема, лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.

            Ігор Тележніков

            Ігор Тележніков

            Авто
            Tesla Model Y
            Tesla
            Nissan
            Сполучені Штати Америки
            Україна
            Tesla
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