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Які кольори автомобілів обирають українці - нові дані

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

У першому півріччі 2025 року сірий колір став найпопулярнішим серед нових легковиків в Україні, охопивши 33,6% ринку. Білий та чорний кольори посіли друге та третє місця відповідно.

Які кольори автомобілів обирають українці - нові дані

Найпопулярніший колір нових автомобілів в Україні - сірий, його обрала третина покупців авто цього року, повідомили в асоціації "Укравтопром" у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Автомобілі сірого кольору користуються найбільшим попитом в українських автомобілістів у цьому році. З реалізованих у І півріччі 2025 р. нових легковиків 33,6% були сірого кольору", - зазначається у повідомленні.

Лідерство в команді "сірих", як вказано, утримує кросовер TOYOTA RAV-4.

Білий виявився другим за популярністю - 29,5% із зареєстрованих нових авто. Найбільш численним з них став RENAULT Duster.

Автомобілі класичного чорного кольору обрали 16,8% покупців, і це є третій результат. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі TOYOTA Land Cruiser Prado.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 6,3% автомобілістів. Першість серед синіх у SUZUKI Vitara.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків - зелений (5,8%). А лідер серед них – RENAULT Duster.

Експерти назвали п'ять найменш надійних автомобілів 2025 року: перелік06.07.25, 19:07 • 3164 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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