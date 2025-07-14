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Какие цвета автомобилей выбирают украинцы - новые данные

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

В первом полугодии 2025 года серый цвет стал самым популярным среди новых легковых автомобилей в Украине, охватив 33,6% рынка. Белый и черный цвета заняли второе и третье места соответственно.

Какие цвета автомобилей выбирают украинцы - новые данные

Самый популярный цвет новых автомобилей в Украине - серый, его выбрала треть покупателей авто в этом году, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Автомобили серого цвета пользуются наибольшим спросом у украинских автомобилистов в этом году. Из реализованных в I полугодии 2025 г. новых легковых автомобилей 33,6% были серого цвета", - отмечается в сообщении.

Лидерство в команде "серых", как указано, удерживает кроссовер TOYOTA RAV-4.

Белый оказался вторым по популярности - 29,5% из зарегистрированных новых авто. Самым многочисленным из них стал RENAULT Duster.

Автомобили классического черного цвета выбрали 16,8% покупателей, и это третий результат. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели TOYOTA Land Cruiser Prado.

На авто в синем цвете свой выбор остановили 6,3% автомобилистов. Первенство среди синих у SUZUKI Vitara.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковых автомобилей - зеленый (5,8%). А лидер среди них – RENAULT Duster.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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