Эксперты назвали подержанные авто из США, пользующиеся наибольшей популярностью в Украине
Киев • УНН
За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что на 4% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными моделями стали Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Jeep Cherokee и Nissan Rogue.
Среди подержанных автомобилей, ввезенных из США в Украину, самыми популярными являются Tesla, Ford и Jeep. Отдельно в отчете УкрАвтопрома указано, что в списке ввезенного из Соединенных Штатов "секонд-хенда" более 40% - это бензиновые авто, сообщает УНН.
Детали
За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США, что на 4% больше, чем за аналогичный период год назад.
В новом исследовании определены самые популярные подержанные авто, которые были завезены в Украину из США.
Какие цвета автомобилей выбирают украинцы - новые данные14.07.25, 09:30 • 2794 просмотра
Пятерка по популярности в Украине, произведенных в США "секонд-хенд" авто:
- TESLA Model Y – 2872 ед.
- TESLA Model 3 – 2605 ед.
- FORD Escape – 1546 ед.
- JEEP Cherokee – 1202 ед.
- NISSAN Rogue – 1151 ед.
Эксперты также добавляют:
Из общего количества приобретенных в первом полугодии 2025 года, 42% - это бензиновые авто. Но электромобили охватили 41%. Гибридным авто принадлежит – 8%. Дизельным – 5%. Авто с ГБО – 4%.
Напомним
Ранее УНН передавал, что украинский рынок новых авто в конце прошлого года определил своих фаворитов. В частности, лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать RENAULT Duster.