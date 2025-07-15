Эксперты назвали подержанные авто из США, пользующиеся наибольшей популярностью в Украине

Среди подержанных автомобилей, ввезенных из США в Украину, самыми популярными являются Tesla, Ford и Jeep. Отдельно в отчете УкрАвтопрома указано, что в списке ввезенного из Соединенных Штатов "секонд-хенда" более 40% - это бензиновые авто, сообщает УНН.

Детали

За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США, что на 4% больше, чем за аналогичный период год назад.

В новом исследовании определены самые популярные подержанные авто, которые были завезены в Украину из США.

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Пятерка по популярности в Украине, произведенных в США "секонд-хенд" авто:

TESLA Model Y – 2872 ед. TESLA Model 3 – 2605 ед. FORD Escape – 1546 ед. JEEP Cherokee – 1202 ед. NISSAN Rogue – 1151 ед.

Эксперты также добавляют:

Из общего количества приобретенных в первом полугодии 2025 года, 42% - это бензиновые авто. Но электромобили охватили 41%. Гибридным авто принадлежит – 8%. Дизельным – 5%. Авто с ГБО – 4%.

Напомним

Ранее УНН передавал, что украинский рынок новых авто в конце прошлого года определил своих фаворитов. В частности, лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать RENAULT Duster.