Украинки одерживают победы на этапах Кубка Европы по сноубордингу

За прошедшие сутки украинская сноубордистка Аннамари Данча достигла триумфа в параллельном гигантском слаломе; Сегодня Надежда Гапатин обойдя в малом финале Лариссу Гассер из Швейцарии получила бронзу.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.

Детали

Первый соревновательный день этапа Кубка Европы по сноубордингу, проходящего в швейцарском Давосе, был ознаменован победой украинской спортсменки Аннамари Данча, которая в финале, с результатом 1:19.57 опередила австрийскую спортсменку Джессику Пичелкастнер.

Для Данчи это уже второй подиум на этапах Кубка Европы в этом сезоне.

Согласно информации Минмолодежспорта, бронзовую награду в параллельном слаломе-гиганте 13 марта завоевала Надежда Гапатин (1:23.97). В малом финале она обошла Лариссу Гассер из Швейцарии.

Напомним,

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