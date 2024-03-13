Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Украинки одерживают победы на этапах Кубка Европы по сноубордингу
Украинские сноубордистки Аннамари Данча и Надежда Гапатина завоевали золотую и бронзовую медали соответственно на этапе Кубка Европы по сноубордингу в Давосе, Швейцария.
Послы ЕС согласовали выделение дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине
Послы ЕС согласились увеличить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году для оказания военной помощи Украине для ее обороны.
Днепропетровщина: количество раненых в Кривом Роге возросло до 49, обстрелы региона продолжаются
49 человек были ранены в результате российской атаки на Кривой Рог, 10 взрослых и 7 детей все еще находятся в больнице, в то время как россияне продолжали атаковать Днепропетровскую область, нацелившись на Никопольский район. Жертв не зафиксировано.
Ермак обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии
Глава Офиса Президента Украины обсудил с Советником по вопросам национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаедом бин Мухаммедом Аль-Айбаном подготовку к Глобальному саммиту мира.
Сборная Украины по футболу в июне сыграет товарищеский матч с Польшей
Сборная Украины по футболу сыграет выездной матч против Польши 7 июня, о месте и времени которого будет сообщено дополнительно, затем товарищеский матч против Молдовы в Кишиневе 11 июня, а еще два контрольных поединка с соперниками будут объявлены после подписания соответствующих контрактов.
Днем россияне пытались ударить по Одесской области авиационной ракетой - ОК "Юг"
Российско-оккупационные войска предприняли попытку ракетной атаки на юг Украины, но управляемая ракета "потеряла боевую способность в воздухе".
Суд признал Дубинского виновным в действиях в условиях конфликта интересов, его внесут в реестр коррупционеров - НАПК
Суд признал народного депутата Александра Дубинского виновным в конфликте интересов, обязал его уплатить штраф и внести в реестр коррупционеров.
Авдеевское направление: бойцы Третьей штурмовой рассказали о текущей ситуации на этом участке фронта и потерях врага
Третья штурмовая бригада уничтожила более 500 оккупантов, до 20 вражеских бронемашин и танков, а также значительное количество российской техники на Авдеевском направлении, несмотря на чрезвычайно сложную боевую обстановку против численно превосходящих российских сил.
Украинские хакеры остановили работу московского метрополитена - Минцифры
Украинское кибервойско атаковало российские правительственные порталы и системы оплаты проезда, такие как "Тройка", нарушив транспортное сообщение в Москве и других регионах.
Министерства согласовали противопожарные мероприятия в течение года: обещают активизировать разъяснительную работу с населением
Правительство согласовало меры по предотвращению лесных пожаров, защиты торфяников и сельскохозяйственных угодий до 2024 года, а также усиление информационно-разъяснительной работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности.