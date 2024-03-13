Послы ЕС согласовали выделение дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине

Постпреды ЕС согласовали увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро в 2024 году для военной помощи Украине. Об этом говорится в сообщении председательства Бельгии, передает УНН.

"Послы ЕС согласились в принципе реформировать Европейский фонд мира, чтобы поддержать Украину бюджетом в 5 миллиардов евро на 2024 год. ЕС по-прежнему решительно оказывает длительную поддержку Украине и гарантирует, что страна получит необходимое военное оборудование для защиты", - говорится в сообщении.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Европейский Союз может увеличить финансирование Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро, с помощью которого осуществляется поставка оружия Украине.