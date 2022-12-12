ЄС збільшить фонд миру на 3,5 млрд для постачання зброї Україні – Боррель

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"Ми дійшли висновку, що маємо продовжувати підтримувати Україну. Зокрема, Рада ЄС погодилася збільшити загальну фінансову стелю на суму до 2 мільярдів євро у 2023 році з можливістю подальшого збільшення на наступних стадіях згодом. Усього збільшення загальної стелі Європейського фонду миру до 2027 року становитиме до 5,5 мільярда євро”, - заявив Боррель.

Доповнення

Рада ЄС сьогодні погодилася збільшити внески до міжурядового Європейського фонду миру на додаткові 2 мільярди євро з урахуванням зусиль щодо підтримки України та інших партнерів, які потребують військової допомоги.

Таке політичне рішення буде формалізоване на початку 2023 року, коли високий представник ЄС надасть пропозиції щодо доповнення відповідного рішення Ради ЄС у рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики (CFSP) 2021/509. Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про продовження Євросоюзом власних зобов'язань щодо надання військової підтримки для України та інших країн-партнерів.