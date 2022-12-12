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ЕС увеличит фонд мира на 3,5 млрд для поставки оружия Украине – Боррель

ЕС увеличит фонд мира на 3,5 млрд для поставки оружия Украине – Боррель

Киев • УНН

 • 790376 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Европейский Союз может увеличить финансирование Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро, посредством которого осуществляется поставка оружия Украине. Об этом на брифинге заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы пришли к выводу, что должны продолжать поддерживать Украину. В частности, Совет ЕС согласился увеличить общий финансовый потолок на сумму до 2 миллиардов евро в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на следующих стадиях впоследствии. Всего увеличения общего потолка Европейского фонда мира к 2027 году года будет составлять до 5,5 миллиарда евро”, - заявил Боррель.

Дополнение

Совет ЕС сегодня согласился увеличить взносы в межправительственный Европейский фонд мира на дополнительные 2 миллиарда евро с учетом усилий по поддержке Украины и других партнеров, нуждающихся в военной помощи.

Такое политическое решение будет формализовано в начале 2023 года, когда высокий представитель ЕС предоставит предложения по дополнению соответствующего решения Совета ЕС в рамках Совместной внешней политики и безопасности (CFSP) 2021/509. Это решение посылает четкий политический сигнал о продлении Евросоюзом собственных обязательств по оказанию военной поддержки для Украины и других стран-партнеров.

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