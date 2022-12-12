ЕС увеличит фонд мира на 3,5 млрд для поставки оружия Украине – Боррель

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"Мы пришли к выводу, что должны продолжать поддерживать Украину. В частности, Совет ЕС согласился увеличить общий финансовый потолок на сумму до 2 миллиардов евро в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на следующих стадиях впоследствии. Всего увеличения общего потолка Европейского фонда мира к 2027 году года будет составлять до 5,5 миллиарда евро”, - заявил Боррель.

Дополнение

Совет ЕС сегодня согласился увеличить взносы в межправительственный Европейский фонд мира на дополнительные 2 миллиарда евро с учетом усилий по поддержке Украины и других партнеров, нуждающихся в военной помощи.

Такое политическое решение будет формализовано в начале 2023 года, когда высокий представитель ЕС предоставит предложения по дополнению соответствующего решения Совета ЕС в рамках Совместной внешней политики и безопасности (CFSP) 2021/509. Это решение посылает четкий политический сигнал о продлении Евросоюзом собственных обязательств по оказанию военной поддержки для Украины и других стран-партнеров.