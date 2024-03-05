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Украинцы борются за нашу безопасность и свободу - Макрон

Украинцы борются за нашу безопасность и свободу - Макрон

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 04:45  •  3867 просмотра

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Макрон сказал, что украинцы борются за европейскую безопасность и свободу, защищая себя от российской агрессии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в комментарии Novinky, что своей фразой об отправке войск в Украину, он открыл дебаты по этому вопросу, передает УНН.

Детали

По его словам, когда ему задали вопрос о введении войск в Украину, он сказал, что "ничего нельзя исключать".

Мы открываем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины

сказал Макрон.

Он отметил, что участники саммита для помощи Киеву в Париже договорились о пяти сферах, где они могут усилить поддержку: каберзащита, совместное производство техники в Украине, безопасность стран на границе с РФ и Украиной, возможность помощи на границе с Беларусью и разминирование.

"Кроме того, я всегда четко понимал наши рамки: мы не воюем против русского народа и отказываемся вступать в логику эскалации", - заявил французский лидер.

Макрон изменил парадигму поддержки Украины - глава МИД Эстонии4 марта 2024, 14:23 • 79210 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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