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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українці борються за нашу безпеку та свободу – Макрон

Київ • УНН

 • 36967 перегляди

Макрон сказав, що українці борються за європейську безпеку і свободу, захищаючи себе від російської агресії.

Українці борються за нашу безпеку та свободу – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у коментарі Novinky, що своєю фразою про відправлення військ в Україну, він відкрив дебати з цього питання, передає УНН.

Деталі

За його словами, коли йому поставили питання про введення військ в Україну, він сказав, що "нічого не можна виключати".

Ми відкриваємо дебати та думаємо про все, що можна зробити для підтримки України

сказав Макрон.

Він зазначив, що учасники саміту для допомоги Києву в Парижі домовилися про п'ять сфер, де вони можуть посилити підтримку: каберзахист, спільне виробництво техніки в Україні, безпеку країн на кордоні з РФ та Україною, можливість допомоги на кордоні з Білоруссю та розмінування.

"Крім того, я завжди чітко розумів наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємось вступати в логіку ескалації", – заявив французький лідер.

Макрон змінив парадигму підтримки України - глава МЗС Естонії04.03.24, 16:23 • 97736 переглядiв

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