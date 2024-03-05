Українці борються за нашу безпеку та свободу – Макрон
Київ • УНН
Макрон сказав, що українці борються за європейську безпеку і свободу, захищаючи себе від російської агресії.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив у коментарі Novinky, що своєю фразою про відправлення військ в Україну, він відкрив дебати з цього питання, передає УНН.
Деталі
За його словами, коли йому поставили питання про введення військ в Україну, він сказав, що "нічого не можна виключати".
Ми відкриваємо дебати та думаємо про все, що можна зробити для підтримки України
Він зазначив, що учасники саміту для допомоги Києву в Парижі домовилися про п'ять сфер, де вони можуть посилити підтримку: каберзахист, спільне виробництво техніки в Україні, безпеку країн на кордоні з РФ та Україною, можливість допомоги на кордоні з Білоруссю та розмінування.
"Крім того, я завжди чітко розумів наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємось вступати в логіку ескалації", – заявив французький лідер.
Макрон змінив парадигму підтримки України - глава МЗС Естонії04.03.24, 16:23 • 97736 переглядiв