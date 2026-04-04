"Украинцам место только у себя дома": боты атаковали страницу посольства Украины в Польше
Киев • УНН
Страница посольства подверглась атаке ИИ-ботов после опровержения антиукраинских манипуляций. Фейковые аккаунты распространяли российские нарративы о коррупции.
Страница посольства Украины в Польше подверглась атаке ботов после публикации сообщения, опровергающего антиукраинскую манипуляцию. Под постом появились десятки однотипных антиукраинских комментариев от ботов, выдающих себя за поляков. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.
Под удар попало сообщение, в котором дипломаты опровергали очередную устаревшую антиукраинскую манипуляцию, разгоняемую в польском сегменте соцсетей. Центр стратегических коммуникаций фиксирует, что под постом быстро появились десятки однотипных комментариев от "псевдополяков": большинство профилей имеют фото, сгенерированные ИИ, страницы пустые или частично заблокированы
В Центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что такие сообщения продвигают нарративы, распространяемые Россией.
Например:
- “Украина имеет худший имидж и сама в этом виновата”;
- “Посольство пытается запугать поляков”;
- “Украинцам место только у себя дома”;
- “Польские власти молчат и ничего не контролируют”;
- “Украина виновата в трагедии в Пшеводове”;
- “Украинцы - коррумпированные и агрессивные”;
- “Украинцы - агрессивные потомки Бандеры”.
По оценке Центра, это не отражает реальную позицию польского общества. Речь идет о попытке посеять недоверие между Украиной и Польшей, а также дискредитировать официальные украинские коммуникации.
Напомним
В 2025 году в Украине была зафиксирована самая низкая социальная дистанция к украиноязычным украинцам и русскоязычным украинцам, далее идут евреи-жители Украины, канадцы и немцы (с близкими значениями показателя). В то же время самая высокая социальная дистанция существует к россиянам-жителям России, белорусам-жителям Беларуси и украинцам-жителям России.