5 апреля, 11:39 • 28732 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 76424 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 88452 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
4 апреля, 18:00 • 108274 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 93568 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 97839 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 51460 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 105952 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37142 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 85801 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
"Украинцам место только у себя дома": боты атаковали страницу посольства Украины в Польше

Киев • УНН

 • 7536 просмотра

Страница посольства подверглась атаке ИИ-ботов после опровержения антиукраинских манипуляций. Фейковые аккаунты распространяли российские нарративы о коррупции.

Страница посольства Украины в Польше подверглась атаке ботов после публикации сообщения, опровергающего антиукраинскую манипуляцию. Под постом появились десятки однотипных антиукраинских комментариев от ботов, выдающих себя за поляков. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН

Под удар попало сообщение, в котором дипломаты опровергали очередную устаревшую антиукраинскую манипуляцию, разгоняемую в польском сегменте соцсетей. Центр стратегических коммуникаций фиксирует, что под постом быстро появились десятки однотипных комментариев от "псевдополяков": большинство профилей имеют фото, сгенерированные ИИ, страницы пустые или частично заблокированы 

– говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что такие сообщения продвигают нарративы, распространяемые Россией.

Например:

  •  “Украина имеет худший имидж и сама в этом виновата”;
    • “Посольство пытается запугать поляков”;
      • “Украинцам место только у себя дома”;
        • “Польские власти молчат и ничего не контролируют”;
          • “Украина виновата в трагедии в Пшеводове”;
            • “Украинцы - коррумпированные и агрессивные”;
              • “Украинцы - агрессивные потомки Бандеры”.

                По оценке Центра, это не отражает реальную позицию польского общества. Речь идет о попытке посеять недоверие между Украиной и Польшей, а также дискредитировать официальные украинские коммуникации.

                Напомним

                В 2025 году в Украине была зафиксирована самая низкая социальная дистанция к украиноязычным украинцам и русскоязычным украинцам, далее идут евреи-жители Украины, канадцы и немцы (с близкими значениями показателя). В то же время самая высокая социальная дистанция существует к россиянам-жителям России, белорусам-жителям Беларуси и украинцам-жителям России. 

                Алла Киосак

