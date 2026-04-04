18:00 • 5000 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
“Українцям місце лише у себе вдома”: боти атакували сторінку посольства України в Польщі

Київ • УНН

 • 4028 перегляди

Сторінка посольства зазнала атаки ШІ-ботів після спростування антиукраїнських маніпуляцій. Фейкові акаунти поширювали російські наративи про корупцію.

“Українцям місце лише у себе вдома”: боти атакували сторінку посольства України в Польщі

Сторінка посольства України в Польщі зазнала атаки ботів після публікації допису, який спростовував антиукраїнську маніпуляцію. Під постом з’явилися десятки однотипних антиукраїнських коментарів від ботів, що видають себе за поляків. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН

Під удар потрапив допис, у якому дипломати спростовували чергову застарілу антиукраїнську маніпуляцію, що розганяється у польському сегменті соцмереж. Центр стратегічних комунікацій фіксує, що під постом швидко з’явились десятки однотипних коментарів від "псевдополяків": більшість профілів мають фото, згенеровані ШІ, сторінки порожні або частково заблоковані 

– йдеться у дописі.

У Центрі стратегічних комунікацій підкреслюють, що такі повідомлення просувають наративи, які поширює росія.

Наприклад:

  •  “Україна має найгірший імідж і сама в цьому винна”;
    • “Посольство намагається залякати поляків”;
      • “Українцям місце лише у себе вдома”;
        • “Польська влада мовчить і нічого не контролює”;
          • “Україна винна у трагедії в Пшеводові”;
            • “Українці - корумповані та агресивні”;
              • “Українці - агресивні нащадки Бандери”.

                За оцінкою Центру, це не відображає реальну позицію польського суспільства. Йдеться про спробу посіяти недовіру між Україною та Польщею, а також дискредитувати офіційні українські комунікації.

                Нагадаємо

                У 2025 році в Україні була зафіксована найнижча соціальна дистанція до україномовних українців і російськомовних українців, далі йдуть євреї-жителі України, канадці та німці (з близькими значеннями показника). Водночас найвища соціальна дистанція існує до росіян-жителів росії, білорусів-жителів білорусі та українців-жителів росії. 

                Алла Кіосак

