Украинское госпредприятие работало с фирмой, совладелец которой является гражданином рф и одобряет агрессию - СМИ

Украинское госпредприятие "Документ", которое имеет доступ к персональным данным украинских граждан, осенью 2022 года заключило договор о представлении интересов в Германии с юридической компанией Schmider & Еckstein. Оба ее соучредители в течение длительного времени работали в россии и продвигали ведение бизнеса со страной, возглавляемой владимиром путиным. А один из них является гражданином рф, который поддерживает политику кремля и одобряет полномасштабную войну. Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода "Ты как?", передает УНН.

Как выяснили журналисты, в течение 20 лет Schmider & Еckstein предоставляют услуги клиентам из "россии, Центральной и Восточной Европы". Они помогают открывать бизнес в Германии, а также - в вопросах миграции, сопровождая весь процесс.

Соучредитель компании Карл Экштайн называет россию своей "второй родиной" и указывает в биографии на сайте компании, что сотрудничает с москвой на протяжении 40 лет. Карл Экштайн также занимал должность почетного консула рф в Швейцарии. Юрист входит в "Международную ассоциацию друзей Крыма" - объединение, созданное в оккупированном Крыму в 2017 году, чтобы с помощью так называемых агентов влияния легализировать аннексию украинского полуострова и адвокатировать снятие санкций против рф.

Отмечается, что начало российского полномасштабного вторжения в Украину Карл Экштайн считает оправданным. Даже говорит, что путин "вернул россиянам чувство гордости". Журналисты установили, что в течение 20 лет Карл Экштайн является гражданином рф.

Партнер Экштайна - Франк Шмидер - проживает и предоставляет свои услуги в Берлине. Однако вся его биография также связана с россией и партнером по бизнесу, владельцем российского паспорта Карлом Экштайном. Журналисты проекта "Схемы" с помощью российских реестров и баз данных установили, что по меньшей мере с 2001 года Шмидер имеет индивидуальный налоговый номер рф.

"Несмотря на это, в 2022 году украинское госпредприятие "Документ" заключило договор о представлении интересов на территории Германии с Schmider & Eckstein. Журналисты проекта "Ты как?" ознакомились с копиями доверенности и письмами, которые юридическая компания отправляла клиентам ГП", - информирует Радио Свобода.

В ГП "Документ" заверили, что доступ Schmider & Eckstein был ограничен "данными, которые необходимы для представления интересов предприятия" или ведения дел в судах и что, мол, никто "не имел доступа к Единому государственному демографическому реестру или персональным данным граждан". Но юристы Transparency International Ukraine, ознакомившись с доверенностью, отмечают, что полномочия юридической компании "достаточно обширны".

Для українців за кордоном продовжили роботу паспортного сервісу ДП "Документ"

Дополнение

Аудиторы проверили ГП "Документ". 84 млн финансовых нарушений - из них 15 млн грн ушло на содержание автопарка.