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Украинский спортсмен совершил один из самых длинных прыжков с трамплина в истории Украины

Украинский спортсмен совершил один из самых длинных прыжков с трамплина в истории Украины

Киев  •  УНН

 • 3920 просмотра

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Евгений Марусяк показал результат 218 метров на трамплине в Оберстдорфе. Это третий по дальности прыжок в истории украинского спорта с трамплина.

В прыжках с трамплина новое достижение для украинского спорта. Евгений Марусяк совершил третий по дальности прыжок в истории Украины. Лидер сборной Украины Евгений Марусяк достиг результата 218 метров в полете и отобрался в перечень 40 участников основного раунда на трамплине немецкого Оберстдорфа.

Передает УНН со ссылкой на Общественное Спорт.

Детали

На полетном этапе Кубка мира на трамплине имени Хайни Клопфера в немецком Оберстдорфе лидер сборной Украины Евгений Марусяк совершил третий по дальности прыжок в истории Украины.

24-летний спортсмен повторил личный лучший результат в квалификации, затем завоевал место в списке 40 участников основного раунда, а затем совершил свой третий прыжок в решающем этапе.  

Напомним,

Норвежский биатлонист и олимпийский чемпион Стурла Гольм Легрейд четко позиционирует себя. Он сообщил, что с коллегами собирает деньги для помощи Украине. Всемирная федерация биатлона IBU не начала процесс допуска спортсменов рб и рф в качестве «нейтральных».

Марусяк установил новый рекорд Украины по дальности прыжка на лыжах с трамплина30.03.23, 17:37 • 598088 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
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