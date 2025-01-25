Украинский спортсмен совершил один из самых длинных прыжков с трамплина в истории Украины
Киев • УНН
Евгений Марусяк показал результат 218 метров на трамплине в Оберстдорфе. Это третий по дальности прыжок в истории украинского спорта с трамплина.
В прыжках с трамплина новое достижение для украинского спорта. Евгений Марусяк совершил третий по дальности прыжок в истории Украины. Лидер сборной Украины Евгений Марусяк достиг результата 218 метров в полете и отобрался в перечень 40 участников основного раунда на трамплине немецкого Оберстдорфа.
Передает УНН со ссылкой на Общественное Спорт.
Детали
На полетном этапе Кубка мира на трамплине имени Хайни Клопфера в немецком Оберстдорфе лидер сборной Украины Евгений Марусяк совершил третий по дальности прыжок в истории Украины.
24-летний спортсмен повторил личный лучший результат в квалификации, затем завоевал место в списке 40 участников основного раунда, а затем совершил свой третий прыжок в решающем этапе.
Напомним,
Норвежский биатлонист и олимпийский чемпион Стурла Гольм Легрейд четко позиционирует себя. Он сообщил, что с коллегами собирает деньги для помощи Украине. Всемирная федерация биатлона IBU не начала процесс допуска спортсменов рб и рф в качестве «нейтральных».
Марусяк установил новый рекорд Украины по дальности прыжка на лыжах с трамплина30.03.23, 17:37 • 598088 просмотров